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Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu

Elazığ'da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, elleri bağlı tavana asılı şekilde cesetle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı aileleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Elazığ'da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, erkek cesedi ile karşılaştı. Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Varlık Sokak'ta 2 katlı metruk evde meydana geldi. Sokakta futbol oynayan çocukların topu 2 katlı binaya kaçtı.

Tavana asılı şekilde cesetle karşılaştılar
Topu almak için eve giren çocuklar, elleri bağlı tavana asılı şekilde cesetle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı aileleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

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