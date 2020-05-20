Fitch Fitchliğini yaptı! HalkBank’ın notunu, üç bankanın görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, HalkBank'ın notunu düşürürken, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi.

Abone ol

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, HalkBank'ın notunu düşürürken, üç bankanın da not görünümünü indirdi. Fitch, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi.

HalkBank’ın notunu “B+”dan “B”ye indiren kredi derecelendirme kuruluşu negatif görünümünü korudu. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın notunu “B+” olarak teyit etti.

Bloomberght’de yer alan habere göre, kurumun açıklamasında HalkBank’ın not indirimi ve diğer iki kamu bankasının negatif görünümlerinin ülkenin zayıf Döviz rezervi pozisyonunu yansıttığı belirtildi.

'Risk arttı'

Açıklamada “Garanti BBVA’nın negatif görünümü Fitch’in Türkiye’nin zayıflayan dış finansallarının hükümetin bankacılık sektörüne müdahalesi riskini artırdığı ve bunun tüm bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetlerine sekte vurabileceği yönündeki görüşünü yansıtıyor” dendi.

Diğer bankaların durumu

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın notlarının teyit edilmesinin genel olarak hala güçlü olan sermaye ve döviz likiditesi tamponlarını yansıttığının altı çizildi.