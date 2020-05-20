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Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısından iyi haber! Fahrettin Koca açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.199'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 151.615'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 113 bine yaklaştı
Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde, iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Bugün tedavisi tamamlanan bin 318 hastanın daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 112 bin 895'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı.

25 bin 382 test
Türkiye'de son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 25 bin 382 test yapılırken, bin 22 yeni vaka tespit edildi. 

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Türkiye'de dünkü koronavirüs vakalarına ilişkin son durum şöyleydi;

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