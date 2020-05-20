Survivor Mert Öcal elendi! Ünlüler gönüllüler SMS sıralaması sonuçları bomba

Son zamanlarda heyecanın giderek yükseldiği Survivor 2020'de 21 Mayıs Salı akşamı eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada bu hafta ünlüler takımından Mert, Aycan ve Sercan; gönüllüler takımından ise Yasin ve Cemal Can eleme potasına girdi. Acun Ilıcalı, günün sonunda en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Böylece Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...