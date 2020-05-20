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Adana'da korkunç olay! Çığlığa koşan mahallelinin kanı dondu

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ADANA'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde çığlık duyan vatandaşlar koştu! Bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Adana'da inşaat halindeki binadan düşen kişi öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde çığlık duyan ve bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin inşaat halindeki binadan düşme sonucu öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından, ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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