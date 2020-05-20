HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Camilerde cemaatle namaz nasıl kılınacak? Bilim Kurulu namaz rehberi hazırlayacak

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

29 Mayıs tarihi itibariyle belirlenecek bazı camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlanacak! O camilerde toplu namazın nasıl kılınacağı konuzunda Diyanet Bilim Kurulu'ndan görüş istedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Mayıs’ta valilik ve müftülüklerce belirlenen şartlara uyan camilerde cemaatle namazın kılınmaya başlayacağını açıkladı. Bunun ardından hangi camilerde cemaatle namazların kılınacağı, buralarda ne tür tedbirlerin uygulanacağı merak konusu oldu.

Covid-19 görülmeyen köylerdeki camilerde...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, camilerde cemaatle namaz konusunda Bilim Kurulu’ndan görüş istediği öğrenildi. Covid-19 vakalarının görülmediği, karantina uygulamasının olmadığı köylerdeki camilerde de cemaatle namazların kılınabileceği ifade ediliyor.

Maskeli, seccadeler evden getirilen namaz

Cemaatle namazın maskeli kılınması, herkesin seccade ve tespihini evden getirmesi, abdestlerin evde alınıp gelinmesi ve namaz saflarında sosyal mesafe kuralının geçerli olması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun imamdan, müezzine ve cemaatte yer alanların dikkat etmesi gereken kulların yer alacağı bir rehberin hazırlanacağı bildirildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildi! Mahmud Abbas açıkladı
İstanbul'da görevli Bekçi, 'sizi zengin edeceğim' diye Bekçileri dolandırdı! Ortadan kayboldu
Fitch Fitchliğini yaptı! HalkBank’ın notunu, üç bankanın görünümünü düşürdü
Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısından iyi haber! Fahrettin Koca açıkladı
TRT'de 19 Mayıs bayramıyla ilgili şok hata! Soruşturma açıldı
23-24-25-26 Mayısta marketler ne zaman açık? İşte bayram genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme! 17 yıl önceki hastanın kanında çare bulundu
800'den fazla ithal ürüne ilave gümrük vergisi getirildi
Ayetel Kursi ile hacet namazı kılınışı nasıl kaç rekat?
Kadir Suresi ile Kadir Gecesi Namazının kılınışı nasıl?
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Hepsi Grubu barıştı Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e övgü dolu sözler
Yorumlar