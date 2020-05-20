Camilerde cemaatle namaz nasıl kılınacak? Bilim Kurulu namaz rehberi hazırlayacak

29 Mayıs tarihi itibariyle belirlenecek bazı camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlanacak! O camilerde toplu namazın nasıl kılınacağı konuzunda Diyanet Bilim Kurulu'ndan görüş istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Mayıs’ta valilik ve müftülüklerce belirlenen şartlara uyan camilerde cemaatle namazın kılınmaya başlayacağını açıkladı. Bunun ardından hangi camilerde cemaatle namazların kılınacağı, buralarda ne tür tedbirlerin uygulanacağı merak konusu oldu.

Covid-19 görülmeyen köylerdeki camilerde...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, camilerde cemaatle namaz konusunda Bilim Kurulu’ndan görüş istediği öğrenildi. Covid-19 vakalarının görülmediği, karantina uygulamasının olmadığı köylerdeki camilerde de cemaatle namazların kılınabileceği ifade ediliyor.

Maskeli, seccadeler evden getirilen namaz

Cemaatle namazın maskeli kılınması, herkesin seccade ve tespihini evden getirmesi, abdestlerin evde alınıp gelinmesi ve namaz saflarında sosyal mesafe kuralının geçerli olması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun imamdan, müezzine ve cemaatte yer alanların dikkat etmesi gereken kulların yer alacağı bir rehberin hazırlanacağı bildirildi.