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Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildi! Mahmud Abbas açıkladı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

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İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlileri bu yönde bir karar aldığını belirtti.

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