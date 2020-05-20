Sağlık personeli yardımına koştuğu kişinin kimliğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı
DÜZCE'de, kaza ihbarına giden sağlık personeli kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Otomobil sürücüsü, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Abone ol
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaza ihbarına giden sağlık personeli, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Osmaniye Mahallesi Çevre Yolu su deposu mevkisinde ilerleyen Enes Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kendi imkanlarıyla çıktı
Kazada sürücü, ters devrilerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kardeşinin kaza yaptığını görünce göz yaşını tutamadı
Bölgeye gelen sağlık ekibinde görevli Elmas Sarı, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Otomobil sürücüsü Enes Ö, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.