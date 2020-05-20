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Kağızman’da 3 PKK’lı terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
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Kars’ta etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröristin, üzerinden birisi M-16 olan 3 piyade tüfeği, 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı karışımı, 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el bombası ile yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Kars’ın Kağızman İlçesi’nde PKK/KCK terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla bölgeye gelen 3 teröristin istihbaratının alınması üzerine Kars İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nca bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Jandarma timlerince operasyon bölgesinde yapılan arazi arama ve taramasında, 1adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet savunma tipi el bombası, 209 adet 5,56 mm fişek, 8 adet kütüklük, 8 adet şarjör, 1 adet termal dürbün, 1 adet Yaesu marka büyük telsiz, 1 adet Sony marka video kamera, 32 adet pil, 24 adet pil bloğu, 450 metre kablo, 1 adet kablo irtibatlı batarya bloğu, 50 kilogram el yapımı patlayıcı karışımı, 2 adet hazırlanmış EYP tuzağı, bol miktarda EYP hazırlama malzemesi, 2 adet dolu küçük tüp, 5 çift Mekap ayakkabı, 1 adet şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığımız, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.

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