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Bakan Fahrettin Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs riskinin devam ettiğini vurguladığı mesajında, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs tedbirlerine özen gösterilmesi konusunda uyardı.

''Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir''
Koca, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan corona virüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanıyor
Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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