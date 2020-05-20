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Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 179 artarak 17 bin 971'e yükseldi

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Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi.

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Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

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