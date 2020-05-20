Hamaney'den Filistinlilere silahlanma çağrısı

İRAN dini lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.

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İran Lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney, "Batı Şeria da Gazze gibi silahlanmalıdır. Filistinlilerin yaşadığı zorlukları azaltabilecek tek şey güçtür." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Taviz vermek bu gaspçı, kötü ve kurda benzeyen yapının zalimliğini biraz bile azaltmayacaktır." mesajını paylaştı.