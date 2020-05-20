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Muğla'da yangına müdahale eden ekipler emekli savcının cesedini buldu

Demirören Haber Ajansı
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri bir erkeğe ait ceset buldu. Yangın söndürülürken, jandarmanın yaptığı incelemede ise cesedin emekli savcı Ayhan Sökmen'e (79) ait olduğu tespit edildi.

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Olay, öğleden sonra, Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı yapılınca, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, arazideki anız yangınını söndürmek için çalışma başlattı.

Arazisinin ortasında cesedi bulundu

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, arazinin ortasında bir erkeğe ait ceset bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin emekli savcı olan Ayhan Sökmen’e ait olduğu tespit edildi.

Dumandan zehirlendiği tahmin ediliyor

Emekli savcının tarladaki yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiği tahmin edilirken, savcılığın incelemesinin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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