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CHP'li vekiller 19 Mayıs'ı unuttu dakikalarca bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu böyle sinirlendi

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CHP'li vekiller Anıtkabir'e yürümeyi planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yarı yolda bıraktı. Vekiller Anitkabir'i unutunca Kılıçdaroğlu dakikalarca ayakta bekledi. Kılıçdroğlu'nun bu duruma sinirlenmesi üzerine Tuncay Özkan hemen telefonuna sarılarak CHP'li vekillerle irtibat kurmaya çalıştı.

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CHP yönetimi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19:19'da Anıtkabir ziyareti planladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki Tuncay Özkan ile birlikte Aslanlı Yol'da milletvekillerini beklemeye başladı.

Kılıçdaroğlu sinirlendi, Özkan hemen telefona sarıldı!
Ancak vekiller 20 dakika boyunca ortalıkta görülmeyince Kılıçdaroğlu zaman, zaman sinirlendi. Yanındakilere sinirli bir şekilde ''nerede kaldı bunlar '' şeklinde soru soran Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine Tuncay Özkan telefonuna sarılarak vekillerle irtibat kurmaya çalıştı.

Koronavirüs nedeni ile CHP'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Anıtkabir ziyareti planlanmadı. Ancak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozalesine çiçek bırakması, CHP'de hareketlilik yaşamasına neden oldu. 20 dakika sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen milletvekilleri ile Aslanlı Yol'da yürürken Levent Gök'e sert el işareti yaptığı kameralara yansıdı.

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