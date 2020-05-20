Ahmet Davutoğlu 8 yıl sonra konuştu 3 saat baş başa görüştüm

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşme ile ilgili, "Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu teminatı verdik." dedi.

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Eski Başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşmenin detaylarını Cüneyt Özdemir ile paylaştı. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Esad'ı ikna etmeYe çalıştık

"2011 Ocak ayından Ağustos ayına kadar defaatlerle Suriye'ye gittim. 8 ay ben de Sayın Erdoğan da, Sayın Abdullah Gül de hepimiz Beşar Esad'ı küçük küçük reform yapmaya ikna etmeye çalıştık. Son görüşmemle ilgili efsanevi şeyler anlatılıyor.

Esad'a teminat verdik

Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu dalgayı bir atlat. Bu halk seni seviyor. Biz senin yanındayız. Bu teminatı verdik.

Hiçbir şey gizli değil

Şimdi yorumlar yapıyorlar bazı Suriye istihbaratı ile ilgili gazeteciler de. Şöyle diyorlar 'Davutoğlu gitti Beşar Esad'a bir takım şeyler dikte etti.' Hayır. O 6 saatlik görüşme devlet kayıtlarındadır. Hiç bir şey gizli değil."