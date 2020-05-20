HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Ahmet Davutoğlu 8 yıl sonra konuştu 3 saat baş başa görüştüm

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşme ile ilgili, "Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu teminatı verdik." dedi.

Abone ol

Eski Başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşmenin detaylarını Cüneyt Özdemir ile paylaştı. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Esad'ı ikna etmeYe çalıştık

"2011 Ocak ayından Ağustos ayına kadar defaatlerle Suriye'ye gittim. 8 ay ben de Sayın Erdoğan da, Sayın Abdullah Gül de hepimiz Beşar Esad'ı küçük küçük reform yapmaya ikna etmeye çalıştık. Son görüşmemle ilgili efsanevi şeyler anlatılıyor.

Esad'a teminat verdik

Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu dalgayı bir atlat. Bu halk seni seviyor. Biz senin yanındayız. Bu teminatı verdik.

Hiçbir şey gizli değil

Şimdi yorumlar yapıyorlar bazı Suriye istihbaratı ile ilgili gazeteciler de. Şöyle diyorlar 'Davutoğlu gitti Beşar Esad'a bir takım şeyler dikte etti.' Hayır. O 6 saatlik görüşme devlet kayıtlarındadır. Hiç bir şey gizli değil."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantepli Gülten'i ilk eşi pazarladı ikinci kocası hapse soktu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Fahrettin Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı
Flaş gelişme! Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildi! Mahmud Abbas açıkladı
İstanbul'da görevli Bekçi, 'sizi zengin edeceğim' diye Bekçileri dolandırdı! Ortadan kayboldu
Fitch Fitchliğini yaptı! HalkBank’ın notunu, üç bankanın görünümünü düşürdü
Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısından iyi haber! Fahrettin Koca açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
20 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı yeni liste 2020
CHP'li vekiller 19 Mayıs'ı unuttu dakikalarca bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu böyle sinirlendi
Hamaney'den Filistinlilere silahlanma çağrısı
Ofise dönüş hazırlığında tarih belli oldu
Van'daki cenaze sonrası koronavirüs vakaları artıyor
Adetli kadınlar Kadir Gecesinde nasıl ibadet edebilir?
Yorumlar 8 yorum