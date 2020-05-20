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Merkez Bankası duyurdu! Katar ile 15 milyar dolarlık swap anlaşması

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Merkez Bankası, Katar ile 5 milyar dolara kadar olan swap anlaşması tutarının 15 milyar dolara çıkarıldığını duyurdu...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile olan swap anlaşmasında tutarları yükseltme kararı aldı. Yapılan düzenleme ile swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır

Swap nedir?
Swap, kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Swap prosedürü, uzun ve kısa pozisyonlardaki swap değeri için işlem yaptığınız paritedeki karşıt birim cinsinden hesaplanır. Yani EUR/USD paritesine USD; USD/TRY paritesinde TRY cinsinden hesabınıza yansır.

Swap işleminin mantığında, alınan para borç verilirken, satılan para borçlanır. Swap bedelleri ise işlem yaptığınız pozisyonlardaki düşük faizli para birimi ve yüksek faizli para birimi ilişkisine göre artı veya eksi olarak hesabınıza yansımaktadır. Swap maliyetinin bu mantığı ise; iki para biriminden yüksek faizli olanı piyasaya verip, düşük faizli olanı elinizde tutmaya karar vermişseniz, düşük faizli paranın gecelik taşıma maliyetini ödemeyi kabul ettiniz demektir.

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