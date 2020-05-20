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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra programına ziyaret

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV 8'de yayınlanan Survivor Extra programını ziyaret etti...

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı.

Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi.

Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi.

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