İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra programına ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV 8'de yayınlanan Survivor Extra programını ziyaret etti...Abone ol
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı.
Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi.
Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi.
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