Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da ilkler yaşanacak yeni yarışmada Hadise bile var

Acun Ilıcalı açıklamasında, şunları söyledi:

"4 yıllık Survivor tarihinde bir ilki yapacağız. Bu da bayram haftasına özel bir durum olacak. Oynayacağınız bir yarışmayı canlı olarak yayınlayacağız. Seyircilerimiz bu yarışmaya dahil olacaklar. Yarışma seyircilerimizin de dahil olduğu bir yarışma olacak. Performans yarışması olmayacak. Canlı yayında yarışacaksınız. Hepinize güveniyorum. Sizinle canlı yayına çıkma cesaretine sahibim"