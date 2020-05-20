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Fatih Portakal'dan çiftliğiyle ilgili haberler için CİMER'e suç duyurusu

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Gazeteci Fatih Portakal, kişisel verilerinin sızdırılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Yeni Asır gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İzmir'de eşi Armağan Portakal üzerine kayıtlı çiftlikte kaçak yapı yaptığı iddia edilen ancak daha sonra o yapıların kayıtlı olduğu ortaya çıkan Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, çiftlikle ilgili haberler nedeniyle CİMER'e suç duyurusunda bulundu. 

İki kez Bakan Murat Kurum'a seslenerek "kişisel verilerinin neden bazı gazetelere sızdırıldığını soran" ancak yanıt alamayan Portakal, bunun üzerine CİMER'e başvurdu. Fatih Portakal bu kararını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Kişisel verimin sızdırılması, raporun bize verilmeden yine yandaşa ulaştırılması... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve başındaki isim Murat Kurum’a 2 gündür soruyorum. Duymazı oynuyorlar, susuyorlar. Yeniasir ve sizler hakkında #CİMER’e suç duyurusunda bulundum. Kimi, kime şikayet ediyorsam artık!

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