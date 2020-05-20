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İlginç araştırma! İşte koronavirüse karşı bağışıklığı olabilecek kişiler

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Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir grubun araştırmasında koronavirüsle ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Araştırmaya göre 2003 salgınında ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan SARS ya da diğer adıyla atipik zatürre geçiren kişiler koronaya karşı bağışıklık sahibi olabilir.

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Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2003 salgınında atipik zatürre geçiren kişiler, Kovid-19'a neden olan koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı bağışık olabilir.

Bu antikorların bir çeşidi...
Araştırmayı yapan uzmanlar, akut solunum yolu yetersizliği sendromuna neden olan SARS-CoV virüsünün bulaşmasının, koronavirüsün hücre yüzeyindeki reseptörlerle kenetlenmesinden sorumlu S proteinini hedef alan antikorların üretimini uyardığını belirledi. Bu antikorların bir çeşidi olan S309'un SARS-CoV-2'deki S protein bölgelerini etkili bir şekilde nötralize edebildiği sonucuna varan bilimciler, böylece akut solunum yolu yetersizliği sendromunu geçiren kişilerin yeni tip koronavirüse karşı bağışık olabileceklerini savundu.

Antikorlar hastalıktan korunmak için kullanılabilir
Araştırmacılar, bu türdeki antikorlardan yapılacak kokteyllerin ağır Kovid-19 vakalarının tedavisinde ve yüksek bulaşma riski bulunan kişilerin hastalıktan korunması için kullanılabileceğini ifade ediyor.

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