Yaptığı paylaşım Bursaspor kariyerini bitirdi Kartal taraftarı istiyor

Bursaspor forması giyen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, yaptığı Beşiktaş paylaşımı sonrası yeşil-beyazlı kulüpten gönderildi. Bu durum sonrası Kartal taraftarı genç oyuncunun altyapıya alınmasını istedi. Öte yandan Beşiktaş'da müjde geldi. Yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

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Sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşım yüzünden Bursaspor altyapısı ile ilişiği kesilen Yiğit Şengil için siyah-beyazlı taraftarlar harekete geçti.

Bursa'da tepki çekti

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında forma giyen ve kaptanlık da yapan 16 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından üzerinde Beşiktaş logosu bulunan bir resim paylaşıp, 'Var bir hayalimiz' diye yazınca Bursa'da tepki çekti. Ardından da "Aidiyeti olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapılarak Bursaspor'dan gönderildi.

Altyapıdan alın

Sosyal medyada olayın yayılmasıyla Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncuya sahip çıkarak, yönetimin harekete geçmesini istediler. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu konuda adımlar atması bekleniyor.

Kartal'a müjde

Beşiktaş önceki gün yapılan testlerin sonucunda hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Siyah-beyazlıların sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Bunun ardından Kartal'ın bugün takım idmanlarına başlayacağı, testi pozitif olan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise yeni testin bugün yapılacağı belirtildi.