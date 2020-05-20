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Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme! 17 yıl önceki hastanın kanında çare bulundu

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4 milyondan fazla insanı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını durdurmak için en umut verici gelişme yaşandı... ABD'li bilim insanları 17 yıl önce SARS'ı yenen bir hastanın antikorlarının koronavirüsün vücuda zarar vermesini engellediğini açıkladı.

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Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç için çalışmalar son hızla devam ederken ABD’nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları ilginç bir bulguya ulaştı. Bilim insnaları 17 yıl önce SARS salgınını yenmeyi başaran bir insandan elde edilen antikorların Covid-19’u da ortadan kaldırabileceğini açıkladı. Bilim insanları 2003 yılında SARS’ı yenen bir hastadan alınan antikorun, koronada insana zarar veren proteinleri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

S309 atikoru koronavirüsü ortadan kaldırabilir

Uzmanlar, S309 isimli antikorun koronavirüsü ortadan kaldırabileceğini açıkladı. ABD ve uluslararası basının gündeme getirdiği gelişme ile ilgili detayları veren bilim insanları, S309 isimli antikorun koronavirüsteki antikorları nötralize ettiğini açıkladı.

Ağır semptomları ortadan kaldırabilir

San Francisco merkezli Vir Biotechnology isimli şirketin de bu antikoru geliştirmek ve test etmek için çalışmalarını hızlandırdığı açıklandı. Antikor üretiminin ve sonuçların başarılı olması durumunda bilim insanları Covid-19'u yenmek için S309’un tek başına ya da bir ilaç kokteyli şeklinde kullanılabileceğini açıkladı. Uzmanlar bu sayede geliştirilecek antikorun hastaların ağır semptomlarını ortadan kaldırabileceğini açıkladı.

İlginç olan SARS'ı yenin birinde bulunmuş olması

Araştırmada görev alan Doçent Doktor David Veesler, “Halen bu antikorun canlı sistemlerde koruyucu özellikleri olduğunu görmemiz gerekiyor, henüz orada değiliz. Burada ilginç olan şey, bu antikorun 2003 yılında yani 17 yıl önce SARS’ı yenen birinde bulunmuş olması” ifadesini kullandı.

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