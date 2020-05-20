Mustafa Varank duyurdu! Firmalara Covid-19 güvenli belgesi verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin corona virüs önlem kılavuzunu açıkladı.Bakan Varank, bir takım sıkı denetimlerin ardından başvuruda bulunan firmalara Covid-19 güvenli belgesi verileceğini duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.

'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' toplantısında konuşan Varank, "Bu kılavuz firmalara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmayacak.

Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı. Varank'ın açıklamaları şöyle:

Kırmızı çizgimiz de çalışanların sağlığı oldu

Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir anlayışı hiçbir zaman benimsemedik. Üretimde devamlılığı sağlarken kırmızı çizgimiz de çalışanların sağlığı oldu.