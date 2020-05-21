Bugün sıcaklık 15 derece düşüyor meteoroloji şiddetli yağmur alarmı
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü bugün balkanlardan gelen şiddetli sağanak yağış uyarısı verdi. Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek ve yağmur 4 gün sürecek. İşte son hava durumu tahmini:
TÜRKİY Mayıs ayında görülen rekor sıcaklıkların ardından bu kez şiddetli yağışlarla boğuşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre şiddetli yağış bugün geliyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 10-15 derece arasında düşecek. Yağışlar ilk olarak Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olmaya başlayacak ve ardından haftanın geri kalan günlerinde tüm yurda yayılacak.
Serin ve yağışlı hava özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesinde görülecek. İstanbul, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Sivas, Konya, İzmir, Muğla, Mersin, Aydın, Manisa başta olmak üzere bir çok ilde yağışlar çok şiddetli olacak.
Perşembe günü Marmara ve Batı Karadeniz'i vuracak olan kuvvetli yağışlar, cuma günü Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmını etkileyecek. Balkanlar üzerinden gelen bu yağışlı hava dalgası 4 gün boyunca devam edecek. Bayramın ilk günü olan Pazar günü Marmara ve Ege'de güneş açarken, iç ve doğu bölgeler yağışların etkisinde olacak.
Meteorolojinin sitesinde yer alan verilere göre illerin 5 günlük hava durumu raporu şöyle: