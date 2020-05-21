Bugün sıcaklık 15 derece düşüyor meteoroloji şiddetli yağmur alarmı

Perşembe günü Marmara ve Batı Karadeniz'i vuracak olan kuvvetli yağışlar, cuma günü Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmını etkileyecek. Balkanlar üzerinden gelen bu yağışlı hava dalgası 4 gün boyunca devam edecek. Bayramın ilk günü olan Pazar günü Marmara ve Ege'de güneş açarken, iç ve doğu bölgeler yağışların etkisinde olacak.