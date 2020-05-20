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Lukas Podolski'den Mesut Özil'e övgü

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Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Almanya A Milli Futbol Takımı'nda uzun süre birlikte forma giydiği Mesut Özil ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerini Süper Lig ekibi Antalyaspor'da sürdüren Lukas Podolski, Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"Mesut Özil benim için tartışmasız harika bir oyuncu"
Alman yıldız, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Mesut Özil benim için tartışmasız harika bir oyuncu. Bazen teknik direktörle bir sorun oluyor ya da bir sakatlık. Futbolda böyle şeyler oluyor, bazen bu durumla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Mesut Özil ve Arteta öncekine göre daha uyumlu. Birlikte oynadılar ve birbirlerini tanıyorlar. Özil yeniden sahada ve izlediğim maçlarda eski teknik direktörle (Unai Emery) olduğundan çok daha iyi oynuyor" ifadesini kullandı.

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