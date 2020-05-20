0-14 yaş arası çocuklar bugün saat kaça kadar sokağa çıkabilecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı milyonlarca çocuk yaklaşık 2 aydır evindeydi. Geçen hafta 0-14 yaş arası çocuklar ilk kez dışarıya, parklara çıkmıştı. Peki bugün yani 20 Mayıs çarşamba günü 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek, kaç saat dışarı çıkabilecek.

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Bugün çocuklar dışarı çıkacak mı, 0-14 yaş arası çocuklar 20 Mayıs Çarşamba günü yani bugün kaçta dışarı çıkabilecek ve kaç saat dışarıda kalacak araştırmaları arttı. Geçen hafta ilk kez uygulanan 0-14 yaş arası çocuklara sokak izni bu hafta da uygulanacak. Çocuklar aileleri ile birlikte belirli saatlerde dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş arası gençler ise 22 Mayıs cuma günü dışarı çıkabilecekler.

Corona virüsü önlemleri kapsamında 20 yaş altı çocuklar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte 65 yaş üstü gibi çocuklar için kısıtlamalara esneklik getirildi. 0- 15 yaş grubu çocuklar bu hafta içi belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek. Peki, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0- 15 yaş grubu çocuklar için sokağa çıkma izni ne zaman saat kaçta?

- 0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. -15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek. 0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 13 Mayıs'ta uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere sahiller ve oyun parklarında enerji attı. Güneşli havanın tadını çıkaran çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.