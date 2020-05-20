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Fatih Erbakan'dan tartışılacak sözler: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" dedi.

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Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çocuk yaştaki evliliklere değinirken tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir"
Anadolu'da yıllardan beri 14,15,16 yaşında evliliklerin olduğunu ve bu insanların mutlu yuvalar kurduklarını belirten Erbakan, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir. Anneannenenelerimiz 15-16 yaşlarında evlenmiş, bunlar aklı başında olmadan mı evlenmiş. Ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün ilmi çalışmalara göre 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır. Okul okuyan bir kimsenin nasıl rızası geçersiz olmaz." ifadesini kullandı.

"Böyle bedavacılıkla, kaçamakla olmaz"
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyguladığı 'Kiralık Vekil' uygulamasını yeniden gündeme getirmesiyle ilgili konuşan Erbakan, "Kiralık milletvekili söylentileri dolanıyor. Bu hoş karşıladığımız bir durum değildir. Er meydanına çıkan partilerin kendi bileklerinin hakkıyla, alın teri ile seçime girmeleri lazım. Böyle bedavacılıkla, kaçamakla olmaz. Yeni kurulan partilere çağrım şudur. Herkesin seçime girme hakkını bileğinin hakkıyla elde etmesi lazım" dedi.

Tepkiler çığ gibi
Fatih Erbakan'ın '15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir' sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, RTÜK'ü göreve davet ederken Fatih Erbakan'ı yerden yere vurup çocuk istismarcısı olarak suçladı.

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