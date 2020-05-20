Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak Temel Karamollaoğlu açıkladı

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifakın olabileceği konuşulurken Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Karamollaoğlu kendisine yöneltilen AK Parti ile ittifak yapar mısınız sorusuna cevap verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Independent Türkçe’ye demeç verdi. Karamollaoğlu, seçim ve ittifak gündemiyle ilgili gelen ‘AK Parti ile ittifak yapıp yapmama konusundaki düşünceniz ne? Daha öncesinde bu konuda açıklamalar yaptınız ama şu anki görüşünüz ne?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

‘Sadece AK Parti ile ilgili değil, ben seçim sürecine girmeden ittifak konusunun hiçbir zaman gündeme gelmemesi gerektiği kanaatindeyim. Onun için bu konuda hiçbir fikir beyan etmeyeceğim, diğer partilerle ilgili olarak da.Ama mutlaka ittifaklar olacak; çünkü ittifak olmadan yapılacak seçimde siz bir ittifakın dışındaysanız oyununuz neredeyse tamamen yok sayılıyor, onun için ittifaklar olur.

Nasıl olur, kimler yapar, kimler girmez, onu da zaman gösterecek. O nedenle bunun gündemimizi işgal eden bir konu olmadığını düşündüğüm için bundan ileri gitmiyorum.’