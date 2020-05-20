HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak Temel Karamollaoğlu açıkladı

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifakın olabileceği konuşulurken Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Karamollaoğlu kendisine yöneltilen AK Parti ile ittifak yapar mısınız sorusuna cevap verdi.

Abone ol

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Independent Türkçe’ye demeç verdi. Karamollaoğlu, seçim ve ittifak gündemiyle ilgili gelen ‘AK Parti ile ittifak yapıp yapmama konusundaki düşünceniz ne? Daha öncesinde bu konuda açıklamalar yaptınız ama şu anki görüşünüz ne?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

‘Sadece AK Parti ile ilgili değil, ben seçim sürecine girmeden ittifak konusunun hiçbir zaman gündeme gelmemesi gerektiği kanaatindeyim. Onun için bu konuda hiçbir fikir beyan etmeyeceğim, diğer partilerle ilgili olarak da.Ama mutlaka ittifaklar olacak; çünkü ittifak olmadan yapılacak seçimde siz bir ittifakın dışındaysanız oyununuz neredeyse tamamen yok sayılıyor, onun için ittifaklar olur.

Nasıl olur, kimler yapar, kimler girmez, onu da zaman gösterecek. O nedenle bunun gündemimizi işgal eden bir konu olmadığını düşündüğüm için bundan ileri gitmiyorum.’

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı! Türk bilim insanları tespit etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'da salgın hastanesinde bikiniyle hastaları tedavi eden hemşire olay oldu
Mustafa Varank duyurdu! Firmalara Covid-19 güvenli belgesi verilecek
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme! 17 yıl önceki hastanın kanında çare bulundu
Adnan Polat'ı Arnavut ortağı 24 milyon lira dolandırdı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra programına ziyaret
Ali Koç'tan Dirk Kuyt bombası! Efsane geri dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Ailesi kayıp başvurusu yaptı 6 saat sonra arazide uyurken bulundu
Fatih Erbakan'dan tartışılacak sözler: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir
Antalya'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı adam uyurken bulundu
Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını
20 Mayıs çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş sokağa çıkma saatleri
Yorumlar 8 yorum