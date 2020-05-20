HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Aşeren hamile eşi için topladığı eriğin parasını ağaca astı

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Bursa'nın İznik ilçesinde aşeren hamile eşi için tarladaki ağaçtan erik toplayan bir kişi ağaca 100 lira para asıp bir de not bıraktı. Çiftçi İsmail Çelik "Halen böyle güzel insanların olması sevindirici, onu tanımayı çok isterdim, helal hoş olsun" dedi. Çelik ağaca asılan 100 lirayı da köydeki bir fakire vereceğini söyledi.

Abone ol

İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesinde yaşayan İsmail Çelik, sabah saatlerinde Hespekli Mevkindeki tarlasına gitti. Çelik, Erik ağacının dalında tel ile bağlanmış 100 lira ve bir not olduğunu gördü. Üzerinde "Manavlar kapalıydı. Eşim hamile aş erdi. Almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin” yazılı notu okuyan Çelik çok şaşırdı.

Böyle güzel insanların olması sevindirici

Notu okuduktan sonda duygulanan 60 yaşındaki çiftçi İsmail Çelik, "Böyle güzel insanların oluşu sevindirici kardeşimi tanımayı çok isterdim" dedi.
Çelik,“Tarlaya erikleri sulamaya geldiğimde ağacın üzerinde bir not gördüm. Bir kardeşimiz erik toplamış iyi güzel bir de not bırakmış. Aldığı eriğin emanetini de bırakmış. Demek ki daha halen böyle güzel insanlar var. Helali hoş olsun. Eşine çoluğuna çocuğuna afiyet ile yedirsin. Bu bırakılan parayı köyümüzde ki yardıma muhtaç insanlara vereceğim” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak Temel Karamollaoğlu açıkladı
Rusya'da salgın hastanesinde bikiniyle hastaları tedavi eden hemşire olay oldu
Mustafa Varank duyurdu! Firmalara Covid-19 güvenli belgesi verilecek
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme! 17 yıl önceki hastanın kanında çare bulundu
Adnan Polat'ı Arnavut ortağı 24 milyon lira dolandırdı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra programına ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum açıkladı! 100 Bin yeni konutun temeli atılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı swap anlaşmaları imzalandıkça kamuoyu ile paylaşacak
Elazığ'da babasını kanserden kaybetti minik yüreğiyle büyük işler başarıyor
ABD’de baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Ailesi kayıp başvurusu yaptı 6 saat sonra arazide uyurken bulundu
20 Mayıs çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş sokağa çıkma saatleri
Yorumlar