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Gigi Datome: Obradovic bizim Michael Jordan'ımız

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Fenerbahçe Beko'da parke mücadelesi veren Gigi Datome, sarı-lacivertli kulüp ile oturup geleceğini konuşacağını söyledi. Gerekirse başka takıma gideceğini söyleyen Datome, dümendeki Zeljko Obradovic hakkında da konuştu.

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Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, takımın başantrenörü Zeljko Obradovic için olum yönde açıklamalarda bulundu.

"Sezon sonu oturup konuşmayı düşünüyorum"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. İstanbul'da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.

"Obradovic bizim Michael Jordan'ımız"

Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic'in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan'ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

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