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Rus gazeteci Maria Gladkikth açıkladı! Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye

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Türkiye'de bir televizyon programına bağlanan Rus gazeteci Maria Gladkikth pazar açılırsa Rusların ilk tercihinin Türkiye olacağını söyledi.

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Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkelerden biri de Rusya oldu.Ülkede vaka sayıları bir anda artışa geçerek 300 bine dayandı.Ölü sayısının da arttığı ülkede birçok tedbir alındı. Ülke genelinde koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulanırken, bir yandan da normalleşme planları yapılıyor.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Rus gazeteci Maria Gladkikth, ülkedeki son durum hakkında bilgiler verdi.

Rusya'da ölümler daha fazla tartışması
Rus gazeteci, "5,5 milyondan fazla test yapıldı. Vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu söyleniyor. Rusya'daki ölümlerin istatistiklerden yüzde 70 daha fazla olabileceği tartışılıyor.

Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye
Turizmle paranın dışarı gitmemesi için uğraşacaklar. Ağustos gibi hareket başlar gibime geliyor. Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye olacak. Geç açılırsa Rusya'da sezon daha da uzayacak. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na göre iç hatlarda haziranda, dış hatlarda temmuzda uçuşların başlaması bekleniyor. Ama bu sadece bir beklenti." ifadelerini kullandı.

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