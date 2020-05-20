Libya meşru ordusu Hafter'e ait Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti
Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sisteminin daha imha edildiğini açıkladı.Abone ol
Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sisteminin daha imha edildiğini açıkladı.
Öte yandan operasyon kapsamında, Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir'e ait görüntüler yayınlanırken, operasyon odasının fotoğrafları paylaşıldı.