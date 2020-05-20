Ercüment Ovalı gelen tepkilerden sonra Twitter hesabını kapattı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı 19 Mayıs'ta aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenlere "ak ve kara troller" diyerek bir skandala daha imza atmıştı. Ovalı, gelen tepkilere dayanamadı Twitter hesabını kapattı.

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Geçen ay, 23 Nisan'da açıklama yapacağını söyleyen Ercüment Ovalı piyasa bulunan bir ilaca yönelik açıklama yapınca kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, "sosyal medyadan show yapmakla bilim yapılamayacağını, bilim yapmanın metodolojisinin olduğunu" belirtmişti.

Ercüment Ovalı, dün 19 Mayıs itibariyle bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında "aşı çalışmamız 1. basamak testlerini geçti" dedi ve "müjde ak ve kara trollere yeni iş kapısı, hadi eleştirin" dedi. Ovalı'nın bir bilim adamına yakışmayan bu üslubu yine büyük tepki topladı. Ercüment Ovalı tepkiler sonrası Twitter hesabını kapattı.