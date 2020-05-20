İşte Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı! Türk bilim insanları tespit etti
Türk bilim insanlarının yeni tip koronavirüsün gen haritasına yönelik çalışmasında önemli sonuçlar elde edildi. 30'dan fazla virüs genomundan yapılan çalışmaya göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tepsit edildi.
Dünya çapında krize neden olan coronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. İzole edilen corona virüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı. İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı. Genom sekansları baz alındığında Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının ABD, ikinci Avusturalya, ve üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.
İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde corona virüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.
İlk vaka ABD'den
Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, corona virüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.
İstanbul'daki koronavirüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı. Türkiye'deki iki ilde görülen koronavirüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi. Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.