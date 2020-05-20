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Watford'a koronavirüs çalımı 1 oyuncu pozitif çıktı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vakaların içerisinde bir futbolcunun olduğu da belirtilenler arasında.

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Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.

Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yapılacağı söylenirken daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri
verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.
yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

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