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Murat Kurum açıkladı! 100 Bin yeni konutun temeli atılıyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 100 bin sosyal konut projesinde 36 bin 73 konutun ev sahibine kavuştuğunu, 100 bin konutun da temellerinin Haziran ayında atılacağını belirtti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 100 bin sosyal konut projesinde 36 bin 73 konutun ev sahibine kavuştuğunu, 100 bin konutun da temellerinin Haziran ayında atılacağını belirtti. Bakan Kurum ayrıca TOKİ konut ve iş yerleri için başlatılan % 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle; "Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Dönüşüm projelerimizi pandemi tedbirlerimizi de alarak gerçekleştiriyoruz. '50 Bin Sosyal Konut' projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatı sürüyor.  '100 Bin Sosyal Konut' projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız.

100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız % 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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