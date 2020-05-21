İkiye bölünüp yakılan kadının cesedi ormana götürülürken bulundu
İNGİLTERE'de sığınma evinde kalan 28 yaşındaki kadının cesedi bavulun içinden çıktı. Kadının iki bavula konan cesedi yakılmış ve ikiye bölünmüş haldeydi.
Koronavirüs salgınıyla boğuşan İngiltere'den gelen bir cinayet haberi dünyayı da şoke etti. Sığınma evinde yaşayan 28 yaşındaki Phoenix Netts'in cesedi, salgın nedeniyle kontrol edilen bir araçtaki bavulların içine ikiye bölünmüş olarak yerleştirilmiş şekilde bulundu. Genç kadının cesedinin testereyle bölündüğü düşünülüyor.
İngiltere'nin Birmingham kentinde bir sığınma evinde yaşayan Phoenix Netts'in cinayeti, sadece İngiltere'yi değil dünyayı da sarstı.
Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılırken, Netts'in cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Phoenix Netts'in en yakın akrabası olan teyzesi ise, İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulundu. İşte şoke eden cinayetin detayları ve soruşturmanın perde arkası.
İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki ıssız bir ormana doğru gitmekteki otomobili, koronavirüs tedbirleri kapsamında durduran polis ekipleri, vahşet karşısında şoke oldu.