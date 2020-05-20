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Kayseri Valiliği'nden pes dedirten soruşturma kararı

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Kayseri Valiliği, İngiliz bayrağı desenli havluyu balkona astığı için şikayet edilen İranlı polis tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı..

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Kayseri'de meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.Üzerinde İngiliz bayrağının desenleri bulunan havluyu kurutmak için balkona asan İranlı, komşularının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Valiliği konuyla  ilgili, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.Bu açıklama, yaşananları Türkiye'nin gündemine taşıdı.

İkinci açıklama geldi
Tartışmaların büyümesi üzerine Kayseri Valiliği, bir açıklama daha yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"19 Mayıs 2020 tarihinde basın büromuzca yapılan kısa açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle daha ayrıntılı açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

19.19'da astığı için...
Dün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19:19’da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız, bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19:19’da Ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikâyet ve ihbarlarda bulunmuşlardır.

Tutanak altına alındı
Bunun üzerine ilgili şahıs hakkında yapılan şikâyet ve ihbarlar neticesinde şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır."

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