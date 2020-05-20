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Şenol Şankaya kimdir aslen nereli? Şenol Şankaya mesleği nedir?

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Survivor'da Gönüllüler ve Ünlülerin yaptığı tabloları 100 bin liraya alan isimlerden biri de Şenol Şenkaya oldu. Tablolardan elde edilen geliri koronavirüs ile mücadele için başlatılan kampanya Biz Bize Yeteriz Türkiye'ye bağışlayan Şenol Şenkaya'nın hayatı merak edildi. Peki Şenol Şenkaya kimdir, aslen nereli?

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Survivor 2020’de görev oyununda iki takımdan birer tablo yapılması istenmişti. Survivor meşalelerinden esinlenilen iki takımın tabloları açık arttırmayla alıcılarını buldu. Gönüllüler takımı, yaptıkları tabloyu açık artırma ile satarak elde edilen geliri Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediklerini söylemişti.

Ünlüler takımı da aynı kampanyaya destek vermişti. Survivor 81. bölümde tabloları alan kişilerin Ahmet Acar ve Şenol Şankaya aldığı ortaya çıktı. Peki, Survivor tablolarını satın alan Ahmet Acar ve Şenol Şankaya kimdir, meslekleri ne?

ŞENOL ŞANKAYA KİMDİR?

Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nda (IAF) temsil eden bir isim. 

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