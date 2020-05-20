Önder Aksakal seçimden önce CHP ve HDP'nin yaptığı anlaşmayı açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Millet İttifakı'nı karıştıracak açıklamalar yaptı. Seçimden önce CHP'nin HDP'yle yaptığı anlaşmayı açıklayan Aksakal, İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilime ilişkin, "CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı" ifadelerini kullandı.

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Millet İttifakı ve HDP irtibatına ilişkin konuşan Aksakal şu ifadeleri kullandı:

İSPARK HDP'ye kültür müdürlükleri İYİ Parti'ye

"Yerel seçimlerde bir anlaşma yaptılar. Belediye yönetimini paylaşacaklardı. Örneğin İBB'de İSPARK'ı HDP, kültür müdürlüklerini İYİ Parti alacaktı.

CHP sözünde durmayınca çarşı karıştı

Ancak CHP sözünde durmayınca HDP ortalığı karıştırdı. Bir vatandaş çıktı "İYİ Parti bize aracı gönderip 'şurada burada ne yapalım diye sordu' dedi. Çarşı karıştı tabi. Biz hiçbir zaman ülkemize kast eden bir yapının olduğu ittifakta yer almayız"

Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz?

"Kendinizi hangi ittifak bloğuna yakın hissediyorsunuz" sorusuna DSP lideri üstü kapalı bir cevap vererek, "Bizim ilkelerimiz belli. Bu toprakları parçalamayı amaç edinenlerle yan yana gelemeyiz. Biz kimsenin düşmanı değiliz. AK Parti iktidarda diye düşman edinecek değiliz, elbette eleştiririz fakat düşmanlık yapmayız. Siyaset zemininde her türlü partiyle ittifakı kurullarımızda görüşürüz, bu da bizim hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

Bizim belediyeler merkezi yönetimin önüne geçmeye çalışmaz

CHP'li belediyelerin pandemi sürecindeki çalışmalarının engellendiği yönündeki iddialara değinen Aksakal şöyle devam etti, "Bizim belediyelerimize bir engelleme yok. Belediyelerimiz merkezi yönetimin önüne geçme gayreti içinde değiller. Vatandaşa hizmet edecek olduktan sonra devlet bunu neden engellesin".

'Çekilin oradan' denilir ve birileri gelir yönetir

CHP kanadından yapılan "Belediyelerimiz zor durumda acilen kaynak aktarılması gerekiyor" çıkışına ilişkin DSP lideri, "Bizim belediyeler, önceden kalan borçları dahi ödediler. Eğer yönetemiyorsanız 'çekilin oradan' denir ve birileri gelir yönetir. Devletimiz güçlüdür" diye konuştu.

Türkiye koronada güzel bir sınav verdi

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini belirten Aksakal "Dünya devlerinin nasıl diz çöktüğünü gördük. Türkiye iyi hazırlandı ve çok şükür en az hasarla atlatıyoruz. Sağlık bakanlığı ve sağlık personeli güzel bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Muhalefet IMF kapısına borç için davet ediyor

Türkiye'nin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğine dikkat çeken DSP lideri, muhalefetin IMF'den borç alınması yönünde yaptığı çağrılara atıfta bulunarak "Türkiye şuan uluslararası finans kuruluşlarına mesafeli duruyor. Güzel bir duruştur, milli bir duruştur. Muhalefet ise IMF kapısına davet ediyor. Bu emperyalizme hizmet anlamına gelir. Biz bunu Derviş ile yaşamıştık. Ecevit "Siyasi hayatımın en büyük yanlışı" demişti Kemal Derviş için" diye konuştu.

Emperyalizm Cumhur İttifakı'nı tehdit ediyor

Emperyalizmin bölgedeki planlarına engel olan tüm siyasi partileri ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten Aksakal, Cumhur İttffakı'nın bu kapsamda saldırı altında oldunu söyledi. Milli duruşun önemine dikkat çeken Aksakal, "Bugün Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de mücadele veriliyor. Her türlü eleştiriyi kendi içimizde yapalım ama dışarıda Türkiye'yi zayıflatmayalım. Emperyalizm Cumhur İttifakı'nı doğrudan hedef alıyor.