Gençlik araştırmasından çok çarpıcı sonuçlar çıktı! Neredeyse 3'te ikisi

Gençlerin yüzde 32'si 'NİNE'

Katılımcılara şu anki iş durumları soruldu... Katılımcıların yüzde 61,7’si öğrenci, yüzde 19’u çalışan. yüzde 10,7’si iş aradığını, yüzde 7,3’ü iş aramaktan vaz geçtiğini, yüzde 3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade etti. Yani aslında diğer seçeneğini dışarıda bırakırsak, gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok. Ne yazık ki, Türkiye OECD’nin ne istihdamda ne eğitimde (NİNE) gençlik olarak adlandırdığı kategorinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir.