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Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın

Anadolu Ajansı
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangın, fabrika deposunda hasara yol açtı.

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Yangın, Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi.

Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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