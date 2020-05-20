Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın

Önder Aksakal seçimden önce CHP ve HDP'nin yaptığı anlaşmayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla bakın kimi aradı!

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak Temel Karamollaoğlu açıkladı