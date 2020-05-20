HABER /  GALATASARAY
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Hasan Şaş'tan 'yabancı oyuncularla problemi vardı' iddiasına yanıt

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş, hakkında çıkan 'yabancı oyuncularla problemi vardı' şeklinde çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş, yaptığı paylaşımda, "Galatasaray’da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır" ifadelerini kullandı.

Herkese teşekkür etti
Şaş, "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" diyerek, Galatasaray'daki yabancı oyunculardan kendisine gelen mesajların da görüntülerini paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Önder Aksakal seçimden önce CHP ve HDP'nin yaptığı anlaşmayı açıkladı
Ercüment Ovalı gelen tepkilerden sonra Twitter hesabını kapattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla bakın kimi aradı!
Rus gazeteci Maria Gladkikth açıkladı! Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak Temel Karamollaoğlu açıkladı
Rusya'da salgın hastanesinde bikiniyle hastaları tedavi eden hemşire olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da karpuz hırsızlarını çiftçi yakaladı ekiplere teslim etti
Yeni Zelanda’da 4 gün çalışma 3 gün tatil modeli gündemde
Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın
İstanbul'dan Karadeniz'e çay hasadı için yolculuk başladı
Lisede sınıf geçme şartları 2020 MEB sınıfta kalma var mı?
Bu sene sınıfta kalma var mı? Sınıf geçme bu sene nasıl olacak?
Yorumlar