Hasan Şaş'tan 'yabancı oyuncularla problemi vardı' iddiasına yanıt

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş, hakkında çıkan 'yabancı oyuncularla problemi vardı' şeklinde çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş, yaptığı paylaşımda, "Galatasaray’da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır" ifadelerini kullandı.

Herkese teşekkür etti

Şaş, "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" diyerek, Galatasaray'daki yabancı oyunculardan kendisine gelen mesajların da görüntülerini paylaştı.