Erdoğan'dan hakim ve savcılara: Vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"nde hakim ve savcılara önemli uyarılar yaptı. Erdoğan ''FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselendi. Vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin'' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hakim ve Savcı'nın asıl murakkıbı kendi vicdanıdır. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.

FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır

Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır.

Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermeyin

Bu yüzden sizden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. İçinizde çok fazla para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret arayan da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir.

Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız

Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır.İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız. Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız.