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Kayseri'de İngiliz bayrağı desenli havlu olay oldu kent ayağa kalktı

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KAYSERİ'de balkonuna İngiliz bayrağı desenli havlu asan İran uyruklu şahıs mahallelinin tepkisi üzerine güvenlik güçlerince gözaltına alındı, Valilik hakkında işlem başlattı.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşanan bir olay ortalığı karıştırdı.

Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı.

Polise ihbar edildi

Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ye tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yi gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

"Islak havlumu kurutmak için astım''

Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezi'ne götürüldü. İranlı şüphelinin, polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı." dediği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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