İzmir çöplüğe döndü! 'Her yer leş gibi çöp kokuyor, belediye 2 gündür çöpleri toplamıyor'

Kimi kime şikayet edeceğiz?

Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde ortaya çıkan manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Erdem Demir (63), "Konak Belediyesi, iki gündür mahallemizden bihaber. Sokağın vaziyeti ortada. Hastalıktan çıkmaya hazırlanıyoruz ama burada yine hastalık kapacağız. Ne ekip geliyor ne çalışan geliyor. Kimi kime şikayet edeceğiz? Çöpler hem çok kötü kokuyor hem de hastalık yayıyor" ifadelerini kullandı.