İzmir çöplüğe döndü! 'Her yer leş gibi çöp kokuyor, belediye 2 gündür çöpleri toplamıyor'
İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre belediye ekiplerinin iki gündür gelmemesi üzerine mahalledeki çöpler konteynerlerden sokaklara taştı. Belediyeye çağrıda bulunan mahalle halkı, çöplerin bir an önce alınmasını istedi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hayatın hemen her alanında hijyenin ilk sırada yer aldığı bugünlerde, Konak ilçesinde biriken çöpler mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, "Belediye sanırım çalışmıyor. Bütün her yerde çöpler yığılı bir şekilde duruyor. Mahalleye adeta mikrop yayılıyor. Bunların yanı sıra her yer sinek doldu. Ortalık leş gibi kokuyor" diye isyan etti.
İddiaya göre Atilla Mahallesi'nde bulunan konteynerlerdeki çöpler, ekipler tarafından 2 gündür alınmadı. Çöpler, konteynerlerden sokaklara taştı. Mahallenin birçok noktası çöp içinde kalırken, bölge halkı ise koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde yaşanan olaya tepki gösterdi.
Biriken çöpler sebebiyle sokak hayvanları ve sineklerin de arttığını söyleyen mahalleli, çöplerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.
Kimi kime şikayet edeceğiz?
Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde ortaya çıkan manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Erdem Demir (63), "Konak Belediyesi, iki gündür mahallemizden bihaber. Sokağın vaziyeti ortada. Hastalıktan çıkmaya hazırlanıyoruz ama burada yine hastalık kapacağız. Ne ekip geliyor ne çalışan geliyor. Kimi kime şikayet edeceğiz? Çöpler hem çok kötü kokuyor hem de hastalık yayıyor" ifadelerini kullandı.