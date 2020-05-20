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Kemal Kılıçdaroğlu kendine 2 milyon liralık yeni makam aracı aldı israf diyordu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendine piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan Audi marka yeni makam aracı aldırdı. Kılıçdaroğlu sık sık israf olduğunu gerekçe gösterreek makam araçlarına son verilmeli diyordu.

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Cumhuriyetçi Hareket Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı alındı. Aracın fiyatı ise yaklaşık 2 milyon lira.

16 maddelik ekonomi paketi açıklamıştı

Kılıçdaroğlu geçen hafta parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, ekonomik buhrandan çıkışla ilgili 16 maddelik paket açıklamıştı.

"Makam aracı saltanatı bitmeli demişti"

Kılıçdaroğlu'nun israf vurgusu yaptığı açıklamasının başlangıcı ise şöyleydi;

"Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.

Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir."

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