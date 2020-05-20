Adana'da verilen izinde sulama kanalına giren çocuk: Alev esiyor resmen

ADANA'da, hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 4 saat için izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, sokağa çıktı. Bazı çocukların, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdüğü bugün de görüldü. Çocuklardan biri sıcak havayı 'Alev esiyor resmen' diye niteledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre, Adana’da hava sıcaklığı 12.00- 15.00 saatlerinde ortalama 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Sıcaklığın yanı sıra yüksek nem de halkı etkiledi.

Sulama kanalları çocukların hedefi oldu

Sıcak ve nemden bunalan, aralarında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocukların da olduğu kişiler, sulama kanallarına girdi. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında serinlemeyi tercih eden çocuklar, yaptıklarının tehlikeli olduğunu bildiklerini ama sıcaktan çok bunaldıklarını söyledi.

"Alev esiyor resmen"

Hava sıcak olduğu için evde bunaldığını ve sulama kanalına yüzmeye geldiğini söyleyen Alihan Berat Demirci (14), “Sıcak üstümüze vuruyor. Alev esiyor resmen. Korkmuyoruz. Yaz bitene kadar burada yüzmeye devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar kanalda yüzerken, bazı kadınların da suya ayaklarını sokup, serinlemeye çalışması dikkat çekti.