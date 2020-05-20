Antalya'da intihara kalkıştı verilen sözü duyunca vazgeçti

ANTALYA'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen, iddiaya göre kokladığı çakmak gazının etkisiyle falezlerde intihara kalkışan O.C. (27), polisin 1 kilo tatlı ve Adana dürüm sözü üzerine intihar etmekten vazgeçti.

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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi.

45 dakika uğraşıldı

O.C.'nin park içinde falezlerin uç noktasında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alamadığı için çakmak gazı kokladığı belirtilen O.C.'nin yanına polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, 45 dakika boyunca O.C.'yi ikna etmek için uğraş verdi.

Tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan vazgeçti

O.C.'ye ayakkabı ve tişört alma sözü veren polis, intihardan vazgeçmesini ve yukarı çıkmasını istedi. Polisin çabasına rağmen falezlerin kenarında oturmaya devam eden O.C., 1 kilo tatlı ve Adana dürüm alınacağının söylenmesi üzerine intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan O.C, ifadesi için polis merkezine götürüldü.