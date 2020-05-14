LGS Mayıs ayı örnek soruları çözümlü sözel bölüm soruları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS'ye hazırlanan öğrenciler için mayıs ayı örnek soruları hazırladı. 2020 yılında LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak ve LGS sonuçları 16 Temmuz 2020'de erişime açılacak. Peki MEB'in sayfasında yayınlanan LGS mayıs ayı sayısal-sözel bölüm sorularına nasıl ulaşılır?

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MEB LGS Mayıs ayı örnek soruları meb resmi sayfasından yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınav kılavuzunun güncellendiğini ve sınava yönelik Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı da http://meb.gov.tr'de yayında olduğunu duyurdu. MEB 2020 LGS Mayıs ayı örnek sorular haberimizde..

Çok tartışılan liseye giriş sınavı LGS bu sene 20 Haziran'da geniş koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak. LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

MEB SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

LGS YENİ TARİHİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavının 20 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020’ye https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.